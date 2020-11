Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 19 novembre 2020 sono disponibili

Puntuali come un orologio svizzero, i giochi gratis per PC di oggi giovedì 19 novembre 2020 sono apparsi alle 17:00 nell'Epic Games Store. Si tratta di Elite Dangerous e The World Next Door, che vanno a sostituire The Textorcist.

Elite Dangerous e The World Next Door sono riscattabili e scaricabili partendo da questa pagina. Aprite i due giochi, cliccate sul tasto "Ottieni" nella pagina di entrambi e seguite le istruzioni a schermo. Naturalmente dovete essere in possesso di un account Epic Games Store senza limitazioni per aggiungerli alla vostra collezione.

Entrami i giochi saranno gratuiti fino al 26 novembre 2020.

Elite Dangerous è il multigiocatore massivo spaziale definitivo, che offre un'originale avventura open world alla generazione moderna, con una galassia interconnessa, una storia in costante evoluzione e la Via Lattea ricreata nella sua completezza in proporzioni galattiche.

Con una piccola navicella spaziale e pochissimi crediti, all'inizio i giocatori dovranno fare tutto il necessario per ottenere abilità, conoscenza, benessere e forza per sopravvivere in una galassia futuristica spietata e farsi strada tra i ranghi dell'iconica Elite. In un'epoca di guerra interstellare e superpotenze galattiche, la storia di ogni giocatore influenza l'esperienza di gioco unica e interconnessa e la narrazione in costante evoluzione. Le autorità crollano, le battaglie vengono vinte e perse e la frontiera dell'umanità cambia forma: tutto grazie alle azioni dei giocatori.

Ispirato alla narrazione emotiva e azione elettrizzante degli anime e dei giochi indie, The World Next Door segue le avventure di Jun, un'adolescente ribelle che si trova lontana da casa nel magico e misterioso mondo di Emrys. Sul suo cammino Jun incontra una moltitudine di pittoresche creature ultraterrene e deve imparare a fare affidamento sui suoi nuovi amici per tornare sulla Terra prima che il tempo scada.

In The World Next Door, i giocatori si immergeranno in un mondo che combina in modo avvincente gli elementi suggestivi di una visual novel, una narrazione potente e battaglie rompicapo velocissime.

Svelato anche il gioco gratuito della prossima settimana: il simulatore di guida fuoristrada Mudrunner di Saber Interactive, che sarà disponibile a partire dal 26 novembre 2020.