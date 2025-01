Apple comincia la vendita di iPhone 15 ricondizionati anche in Italia

Gli smartphone ricondizionati rappresentano senz'ombra di dubbio un'ottima soluzione per chi intende risparmiare nell'acquisto di un nuovo dispositivo, senza necessariamente scendere a particolari compromessi in termini prestazionali. Proprio a tal proposito, nel corso delle ultime ore Apple ha iniziato la vendita di iPhone 15 ricondizionati anche in Italia, assicurando così un discreto risparmio rispetto all'acquisto dei modelli più recenti: scopriamo insieme tutti i dettagli dell'iniziativa e ricordiamo le specifiche tecniche del modello.

iPhone 15 ricondizionati: i dettagli della nuova iniziativa di Apple Entrando nello specifico, Apple ha messo in vendita le versioni ricondizionate di iPhone 15, rispettivamente nei tagli da 128 e 256 GB di memoria interna. Il modello da 128 GB di memoria è venduto ad un prezzo di 749 euro, con un risparmio di 130 euro rispetto al prezzo originariamente consigliato. I due tagli di iPhone 15 ricondizionati Nel caso del modello da 256 GB di memoria, questo viene venduto a 859 euro, vale a dire 150 euro in meno rispetto ai 1009 euro del prezzo di listino. La spedizione a domicilio in questo caso è completamente gratuita e non prevede costi aggiuntivi. Ricordiamo infine che Apple vende i modelli di iPhone ricondizionati della generazione precedente a quella attuale.