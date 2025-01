Gli sconti di GameStop di inizio 2025 includono videogiochi, action figure, giochi da tavolo e non solo

Gli sconti di GameStop fino al 5 febbraio

L'offerta più interessante ora disponibile presso la catena è probabilmente al "Promo a 5 euro". In cosa consiste? Permette di comprare due videogiochi a scelta in una lista predefinita e quello meno caro vi viene venduto solo a 5 €. I giochi in sconto sono veramente molti, compresi titoli recenti come Super Mario RPG, Hogwarts Legacy, Shin Megami Tensei V: Vengeance o Persona 3 Reload. Potete accedere alle promozioni attuali a questo indirizzo sul sito di GameStop.

La Promo a 5 Euro di GameStop

Non è però finita qui, perché ci sono anche degli ottimi sconti su svariati prodotti. Vi è infatti una offerta su varie categorie di prodotti, adatte per i videogiocatori e non solo. Potete infatti trovare promozioni per gli accessori (non quelli ufficiali di Sony, Microsoft e Nintendo, però) così come su prodotti nella categoria Anime & Manga, giochi da tavolo e peluche.

Vediamo le varie categorie con relativo sconto:

Si somma poi anche una promozione speciale in ambito telefonico che permette di acquistare i prodotti della linea SBS e Belkin con uno sconto del 40%. A questo va poi incluso anche lo sconto speciale per i Funko Pop! Potete trovare infatti vari prodotti a partire da 5€, con anche la promozione da 3 x 2: ne comprate due e il terzo costa solo un centesimo.

Precisiamo che le promozioni sono valide in negozio e online, ma solo fino a esaurimento scorte, quindi se vedete qualcosa che vi interessa vi conviene non attendere troppo!