Marvel Rivals pare aver guadagnato cifre notevoli nel primo mese

Le stime dei guadagni di Marvel Rivals

Durante il primo mese, Marvel Rivals avrebbe guadagnato circa 54,5 milioni di dollari tramite Steam. PS5 dovrebbe invece essere la piattaforma in seconda posizione in termini di guadagni, con 27,2 milioni di dollari. In terza posizione, con grande distacco, ci sarebbe invece Xbox Series X | S che conta solo 2,7 milioni di dollari.

Ricordiamo che Marvel Rivals è disponibile anche tramite un client dedicato (esterno a Steam ed Epic Games Store). In totale, secondo GameLook, durante il primo mese i guadagni sono di circa 100 milioni, senza però contare la Cina. Se invece si contano i guadagni della versione specifica per la Cina (separata dalle altre) il totale dovrebbe essere di 136,4 milioni di dollari.

Si tratta chiaramente di ottimi guadagni per il primo mese di attività e secondo la testata cinese i profitti saranno continui nel corso del 2025. Si ritiene infatti che Marvel Rivals possa guadagnare annualmente fino a 1,36 miliardi all'anno. Ovviamente questo presupponendo che il successo del gioco non cali in modo vertiginoso. Al momento comunque il gioco ha una buona valutazione su Steam, con una percentuale di voti positivi pari all'80%.

Inoltre Marvel Rivals ha mantenuto il 90% dei giocatori dopo un mese dal lancio.