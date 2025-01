Il gioco di sopravvivenza Atomfall non avrà missioni da seguire in senso classico: il team spiega perché

Perché Atomfall non avrà un sistema di missioni classico

Secondo Greene, il motivo per cui Atomfall non ha un sistema di missioni è che è stato realizzato come un gioco focalizzato sullo spingere il giocatore a fare indagini e non tanto a completare singole 'quest'. Il gioco vi darà una direzione da seguire ma poi starà al giocatore decidere quale strada nello specifico intraprendere.

"Fin dall'inizio si può fare quello che si vuole. Si può seguire qualsiasi linea di indagine si voglia. Ora, dato che sarete scarsamente equipaggiati, alcune scelte potrebbero portare a risultati negativi", ha detto Greene. "Ci piace pensare che sia come X-Files nel Lake District della Guerra Fredda. Può essere difficile capire cosa sia questo gioco. Ci sono elementi da gioco di ruolo, ma non è assolutamente un gioco di ruolo. Atomfall è un gioco investigativo. È un gioco di sopravvivenza. Succedono cose strane e bisogna adattarsi. Devi parlare, devi fare ricerche e potresti dover usare la violenza".

"In teoria, si potrebbe giocare uccidendo ogni singolo personaggio e trovare comunque abbastanza indizi per scoprire il percorso del gioco e capire cosa sta succedendo", ha detto Fisher. "Si possono uccidere persone in determinati momenti del gioco che potenzialmente interromperanno una linea per completare un finale", ha continuato Fisher, "ma ci sono anche percorsi per riconfigurare alcuni di essi parlando con certi personaggi, facendo scelte intelligenti o barattando con i commercianti per ottenere informazioni diverse".

Atomfall arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S il 27 marzo. Per scoprire di più sul gioco, vi lasciamo al nostro speciale in cui vi parliamo di storia, gameplay e tutto quello che c'è da sapere su Atomfall.