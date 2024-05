Apple dovrebbe fare un rebranding secondo Ken Segall, lo storico Global Creative Director dell'azienda

Ken Segall, il genio creativo dietro il prefisso "i" nei nomi dei prodotti Apple, ritiene che sia giunto il momento di un cambiamento significativo. Nominato da Steve Jobs come direttore creativo dell'agenzia pubblicitaria di Apple durante l'era NeXT, Segall è stato fondamentale in molte campagne iconiche di Apple, tra cui il famoso spot "Crazy Ones" e lo slogan "Think Different". Tuttavia, il suo contributo più duraturo al branding di Apple è senza dubbio il prefisso "i", che ha definito la linea di prodotti dell'azienda sin dall'introduzione dell'iMac nel 1998.

Cosa significa quella i davanti a iPhone, iPad e iMac?

La presentazione del primo iPhone.

Il prefisso "i" nei nomi dei prodotti Apple inizialmente rappresentava individualità, internet, informazione e ispirazione, incarnando l'essenza di ciò che Apple voleva offrire. Questa strategia di branding è stata un enorme successo e ha stabilito la tendenza per i successivi prodotti come l'iPod, l'iPad e l'iPhone. Tuttavia, Segall ora crede che il prefisso "i" abbia perso il suo significato e non rappresenti più l'innovazione all'avanguardia che Apple incarna.

Segall ha espresso le sue idee sul motivo per cui Apple dovrebbe considerare una nuova identità di marca. Ha dichiarato: "Il prefisso 'i' deve sparire. Ora è senza significato. Certo, [Jobs] ha costruito [Apple] intorno a esso, ma ricordate, il 'i' è sempre stato un sottomarchio. Ci potrebbero essere esperti di marketing che dicono che Apple sarebbe folle a lasciar cadere il prefisso, ma non può essere protetto, e per troppo tempo ci sono state aziende con cose connesse a internet che iniziano con 'i', e questo è un problema per Apple, nota per l'innovazione."