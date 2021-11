Apple iPhone 12 mini: offerta Amazon del Black Friday 2021, modello da 256 GB verde

Nel mentre il Black Friday 2021 prosegue, su Amazon troviamo in offerta un Apple iPhone 12 mini da 256 GB in colorazione verde. Lo sconto segnalato è di 131.94€, ovvero del 15%. Il prezzo pieno per questo modello di iPhone indicato dalla piattaforma è 889€. Da ottobre a oggi, però, il prezzo è calato regolarmente e ha ora raggiunto il proprio minimo storico. L'offerta è valida solo su questa colorazione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'Apple iPhone 12 mini propone un display Super Retina XDR da 5,4" con vetro "Ceramic Shield" per la massima resistenza. Dispone di connettività 5G e monta un A14 Bonic. La telecamera posteriore doppia da 12 MP (ultra-grandangolo, grandangolo) ha modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. La fotocamera anteriore è invece una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. La resistenza all'acqua è IP68.

