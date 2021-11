Genshin Impact: in arrivo una nuova tipologia di armi, per un leaker

Da poco Genshin Impact si è aggiornato alla versione 2.3 ma gli sviluppatori di miHoYo sono già al lavoro sui contenuti in arrivo con i prossimi update. Tra le novità in lavorazione a quanto pare c'è anche una nuova tipologia di armi, stando a quanto riportato da un noto leaker.

Stando al gola profonda UBatcha, attualmente è in lavorazione un'arma in grado di colpire sia da vicino che da lontano, con data di pubblicazione ancora ignota. Si tratta di un'indiscrezione sicuramente interessante, anche se come al solito raccomandiamo di prenderla con le pinze in attesa di novità ufficiali.

Genshin Impact, la soffiata di UBatcha su Twitter

Come probabilmente già saprete, attualmente in Genshin Impact ci sono cinque categorie di armi: spade, claymore, archi, polearm e catalyst (armi magiche a distanza). Ogni personaggio può utilizzare una sola tipologia, ad esempio il Traveler combatte esclusivamente con la spada.

Per questo motivo introdurre semplicemente una nuova arma non basta, servono anche personaggi inediti che siano in grado di usarla. In tutto ciò si è più volte vociferato che in futuro verranno introdotti i primi combattenti in grado di usare l'elemento Dendro, l'unico dei sette presenti in Genshin Impact che non è rappresentato da alcun personaggio. Forse le due cose potrebbero essere collegate, o forse no, lo scopriremo in futuro.

Nel frattempo da ora è disponibile l'Update 2.3 di Genshin Impact, che introduce Arataki Itto e Gorou, nonché i rerun dei banner di Albedo ed Eula.