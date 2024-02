Apple iPhone 14 da 128 GB è in offerta su Amazon Italia ed è al minimo storico

Apple iPhone 14 da 128 GB

I contenuti della confezione dell'Apple iPhone 14 da 128 GB

Apple iPhone 14 propone uno schermo Super Retina XDR da 6.1 pollici. Come per gli altri modelli, dispone di un vetro di categoria Ceramic Shield, pensato per la massima resistenza agli impatti così che lo smartphone non si rovini facilmente. Ha inoltre una discreta resistenza all'acqua: non teme le gocce della pioggia e il sudore.

Sotto la scocca potete trovare il Chip A15 Bionic con GPU 5-core e una batteria che promette fino a 20 ore di utilizzo (calcolate in base alla riproduzione di video, il tempo di uso totale può aumentare o diminuire).