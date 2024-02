Dragon Ball: The Breakers, annunciata la data della Stagione 5 con Black Goku e Zamasu

La novità maggiore della nuova season è senza dubbio l'introduzione di Black Goku e Zamasu come nuova coppia di Razziatori che daranno la caccia agli altri giocatori mentre cercano di fuggire dalla frattura temporale. Black Goku sarà anche in grado di trasformarsi in Super Saiyan Rosé e fondersi con Zamasu per dare vita a una minaccia ancora più forte. Oltre a questa temibile coppia, i giocatori potranno ottenere le nuove skin di Mai del futuro, Puar e Jaco tramite TP Token e il Dragon Tier.

Le altre novità in arrivo in futuro

Oltre ai contenuti della Stagione 5, gli sviluppatori hanno svelato anche alcune delle novità in programma per Dragon Ball: The Breakers. Queste includono la nuova Transphere di Broly da Dragon Ball Super, la mappa Dark Future (aggiornamento gratuito) e una serie di nuovi oggetti per la personalizzazione estetica, come il Gi di Vegeth, il bikini di Bulma e nuove emote, che saranno acquistabili dal negozio interno del gioco.

Continua dunque il supporto post-lancio di Dragon Ball: The Breakers, che nonostante l'accoglienza iniziale non proprio calorosa sembrerebbe essersi costruito uno zoccolo duro di appassionati.