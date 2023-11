Apple iPhone 15 Pro da 128 GB in sconto per la prima volta su Amazon Italia

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia prosegue e siamo arrivati alla seconda giornata di promozioni. Il periodo di sconto è ancora molto lungo e siamo certi che non abbiate ancora avuto tempo per vedere tutto quello che Amazon sta offrendo. Sulle nostre pagine vogliamo quindi segnalare le offerte più interessanti, a iniziare dallo smartphone Apple iPhone 15 Pro da 128 GB. Lo sconto segnalato è del 3% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.239€ e il prezzo attuale è uno dei migliori mai proposti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Ecco la scheda tecnica dell'iPhone 15 Pro: