Apple e Disney stanno rimuovendo pubblicità da X a causa dell’aumento di contenuti antisemiti

Continua la fuga di inserzionisti da X , il social network un tempo conosciuto come Twitter, a causa delle scelte del patron Elon Musk in fatto di moderazione dei contenuti presenti sulla piattaforma e di avallo di tesi antisemite. In particolare, pare che Apple, Disney e Lionsgate abbiamo ritirato le loro pubblicita dopo che Musk ha fatto sua una teoria del complotto antisemita,

Fuga da X

Elon Musk riuscirà a distruggere X?

In realtà le compagnie in fuga da X sono diverse. Oltre a quelle citate ci sarebbero anche Warner Brothers Discovery e Paramount Global. In passato già IBM aveva abbandonato X, per via del fatto che la sua divisione Watson era apparsa vicina a dei contenuti pro nazisti.

Un resoconto, pubblicato da Media Matters, ha svelato che anche le ad di Apple, Oracle e di altre compagnie tech sono apparsi vicini a contenuti simili.

Insomma, a poco sono servite le giustificazioni della CEO di X Linda Yaccarino sugli sforzi fatti dalla piattaforma per combattere l'antisemitismo e le discriminazioni, soprattutto a fronte del comportamento di Musk che sembra puntare in una direzione completamente contraria.

Le grandi compagnie non vogliono vedere associati i loro nomi a certi contenuti e l'uscita di Apple, Disney, Lionsgate e IBM dalla piattaforma crea un enorme problema a X, che vede i suoi ricavi assottigliarsi sempre di più, nonostante le promesse fatte da Musk nel corso dei mesi.

Naturalmente non ci sono prese di posizione pubbliche sulla faccenda, ma già il fatto che le campagne pubblicitarie siano state interrotte è indicativo della situazione. Riuscirà X a sopravvivere a questo esodo di massa dei suoi maggiori inserzionisti?