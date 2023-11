La scheda grafica Gigabyte Radeon RX 7900 XTX da 24 GB GDDR6 è al minimo storico su Amazon

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia prosegue e siamo arrivati alla seconda giornata di promozioni. Il periodo di sconto è ancora molto lungo e siamo certi che non abbiate ancora avuto tempo per vedere tutto quello che Amazon sta offrendo. Sulle nostre pagine vogliamo quindi segnalare le offerte più interessanti, a iniziare dalla GPU Gigabyte Radeon RX 7900 XTX da 24 GB GDDR6. Lo sconto segnalato è del 9% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 1.111,49€ e il prezzo attuale è uno dei migliori mai proposti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La scheda grafica Gigabyte Radeon RX 7900 XTX da 24 GB GDDR6 arriva a una velocità di clock di 2525 MHz. Dispone di un sistema di raffreddamento Windforce. Misura 24 x 69 x 2,5 cm.