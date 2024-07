Un Apple iPhone pieghevole potrebbe essere in arrivo tra non molto, vediamo i primi dettagli sul design

Pare che Apple stia lavorando a un iPhone pieghevole, che potrebbe arrivare sul mercato già nel 2026.

Secondo The Information e Digitimes, questo nuovo modello di iPhone si piegherà orizzontalmente - un design simile al Samsung Galaxy Z Flip o al Motorola RAZR - e sarebbe "in fase di sviluppo con i fornitori", essendo "andato oltre" la fase concettuale.

Ovviamente non si tratta di una informazione ufficiale ma unicamente di report, quindi dobbiamo prendere queste informazioni con le pinze. È possibile che le testate in questione abbiano ottenuto informazioni scorrette o che alla fine Apple decida di non proseguire con la produzione di questo nuovo modello di iPhone o semplicemente ritardo l'uscita.

Ciò detto, i report sembrano segnalare che il progetto stia facendo passi avanti.