iPhone 15 in difficoltà: Apple si affida ai modelli precedenti per mantenere lo slancio nelle vendite

A pochi mesi dal lancio della nuova famiglia iPhone 16, Apple sta cercando di ridurre le scorte di iPhone 15, ma sembra che l'azienda stia faticando a mantenere un adeguato ritmo di vendita. Fortunatamente, i modelli di generazione precedente, come l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Plus, stanno aiutando a compensare le vendite inferiori alle aspettative degli iPhone 15. Ma la vendita dei modelli più recenti resta un problema.

Secondo i dati di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), infatti, i quattro modelli di iPhone 15 hanno rappresentato il 67% delle vendite totali di iPhone nel terzo trimestre del 2024. Un dato che potrebbe sembrare positivo, ma che in realtà è inferiore al 79% registrato dalla linea iPhone 14 nello stesso periodo dell'anno precedente.

L'iPhone 15 Pro Max è l'unico modello della nuova gamma ad aver mantenuto una quota di mercato del 22%, pari a quella dell'iPhone 14 Pro Max. Questa performance potrebbe essere attribuita alla presenza dell'esclusivo obiettivo zoom periscopico con tetraprisma.

Il confronto delle quote di mercato dei modelli di iPhone anno su anno

Mentre Apple fatica a generare un elevato volume di vendite con i suoi ultimi modelli di iPhone 15, l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Plus stanno fornendo un importante supporto, rappresentando il 17% delle vendite totali in questo trimestre. Questo dato è superiore all'11% registrato dall'iPhone 13 e dall'iPhone 13 mini nello stesso periodo.

Nonostante le previsioni poco entusiastiche degli analisti sulla linea iPhone 16, Apple avrebbe chiesto ai fornitori di produrre in massa 90 milioni di unità per il solo 2024, prevedendo una forte domanda per i quattro modelli. Si dice che l'iPhone 16 Pro sarà dotato dello stesso obiettivo zoom periscopico con tetraprisma dell'iPhone 15 Pro Max, e poiché sarà disponibile a un prezzo inferiore, i consumatori potrebbero acquistarlo in massa.

Voi che cosa ne pensate? Cosa dovrebbe fare Apple per convincervi ad acquistare i nuovi iPhone 16? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Nel frattempo, se avete già un dispositivo Apple potrebbe interessarvi sapere che le beta pubbliche di iOS 18, macOS Sequoia e altri sistemi operativi Apple sono online.