Kingdom Come: Deliverance 2 è gratis per alcuni sostenitori del primo capitolo su Kickstarter

Warhorse ha avviato un'iniziativa davvero lodevole, di fatto regalando Kingdom Come: Deliverance 2 ad alcuni dei sostenitori del progetto del primo Kingdom Come Deliverance su Kickstarter, che potranno dunque ottenere anche il seguito completamente gratis .

Un bel gesto di ringraziamento

Prima ci sono state delle testimonianze su internet, poi è arrivata la conferma vera e propria da parte del team: i sostenitori del progetto di Kingdom Come Deliverance che hanno acquistato almeno il tier "Duke", che all'epoca costava circa 200 dollari, potranno ricevere il secondo capitolo in maniera totalmente gratuita.

Lo screenshot dell'email che alcuni vecchi backer hanno ricevuto da Warhorse su Kingdom Come: Deliverance 2

Non è ancora chiaro se l'iniziativa avvenga in automatico per tutti o se serva del tempo per organizzare al meglio la cosa, ma alcuni vecchi backer hanno già ricevuto per email la comunicazione con la quale sono invitati a ottenere Kingdom Come Deliverance 2 gratis all'uscita.

Considerando che il regalo è confermato per coloro che hanno acquistato il pacchetto "Duke", viene naturale pensare che il medesimo trattamento sia riservato anche a coloro che hanno acquistato i pacchetti superiori all'epoca, ovvero "King", "Emperor", "Wenzel de Faule", "Pope", "Illuminatus" e "Saint".

Kingdom Come Deliverance 2 non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare quest'anno, nel 2024, probabilmente verso l'autunno, in attesa di ulteriori delucidazioni. Intanto abbiamo visto un trailer su vita, amori e avventure di Henry, il protagonista, e potete conoscerlo meglio con la nostra anteprima che riporta tutto quello che sappiamo dell'atteso GdR di Warhorse Studios.