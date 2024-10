Apple presenta ufficialmente i nuovi chip M4 Pro e M4 Max pensati per Apple Intelligence

Chip M4 Max: il massimo per i professionisti

Per i professionisti più esigenti e che richiedono maggior potenza di calcolo, Apple ha invece pensato al chip M4 Max, in grado di massimizzare ogni possibile flusso di lavoro, che sia per una progettazione 3D o per la raccolta di quantità significative di dati. In questo caso avremo una CPU fino a 16 core, abbinata ad una GPU fino a 40 core: tutto questo si traduce in prestazioni fino a 1,9 volte più superiori rispetto al precedente chip M1 Max, permettendo così di ridurre anche i carichi di lavoro più pesanti, come ad esempio la riduzione del rumore nelle riprese in determinati formati video ad alto bitrate.

Le performance di M4 Max

Il chip M4 Max supporta fino ad un massimo di 128 GB di memoria unificata, con 546 Gbps di banda di memoria: gli utenti avranno così la possibilità di interagire con i modelli linguistici di grandi dimensioni, contenenti quasi 200 miliardi di parametri. Il chip più potente della serie M4 presenta inoltre due motori di codifica video e due acceleratori Pro Res, risultando di conseguenza la scelta ideale per i professionisti del settore video. Previste anche in questo caso le porte Thunderbolt 5, che assicurano un trasferimento dati fino ad un massimo di 120 Gbps.