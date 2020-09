iOS 14 ora disponibile per tutti, scontentando un bel po' di sviluppatori

Immediatamente dopo l'evento di presentazione di iPad e Apple Wach 6 di ieri, Apple ha pubblicato a sorpresa iOS 14. Poco sorprendentemente si tratta della nuova versione del sistema operativo degli iPhone che porta con sè tante novità. La pubblicazione a sopresa, però, se da una parte è stata apprezzata dagli utenti, che da un giorno all'altro si sono trovati ad avere dei telefoni più smart, dall'altra ha infastidito diversi sviluppatori.

Qui potete trovare tutte le novità dalla presentazione del 15 settembre, da Apple Watch Series 6 e nuovi iPad.

Il motivo dello scontento è semplice: una nuova versione del sistema operativo richiede del lavoro per essere sfruttata appieno, anche solo per controllare che le proprie app siano completamente compatibili con il nuovo OS.

Uno sviluppatore, infatti, ha detto che gli sviluppatori non hanno ricevuto nessuna notifica che li avvisasse dell'arrivo di iOS 14 e, di conseguenza, nessuno strumento per adattare le proprie app. Un altro sostiene che tale pratiche sono le peggiori per uno sviluppatore terze parti.

Le più grandi novità di iOS 14 sono la creazione di widget a partire dalla app. in pieno stile Android e le App Clips, ovvero parti di app che consentono di utilizzare alcuni servizi come Apple ID per pagare o fare il login senza in bisogno di scaricare un software per intero.

Tutte le novità di iOS 14 possono essere trovate a questo indirizzo.

Cosa ne pensate?

Devs: your phone wouldn't be as cool without our apps. Apple: hold my beer — Aaron Kreipe🔨 (@AaronKreipe) September 15, 2020