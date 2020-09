Facebook Connect: la presentazione di Oculus Quest 2 in diretta su Twitch con noi

A partire dalle 19 di oggi, rigorosamente in diretta sul nostro canale di Twitch, vi consigliamo di seguire in nostra compagnia la presentazione dell'Oculus Quest 2. Francesco Serino e Vincenzo Lettera commenteranno il Facebook Connect e ci introdurranno nella nuova generazione di visori per la realtà virtuale firmati da Facebook.

La giornata di oggi sarà ricchissima di novità. All'interno della nostra lunga maratona di avvicinamento allo showcase di PS5, infatti, seguiremo anche il nuovo Facebook Connect, ovvero l'evento in cui Facebook mostrerà tutte le sue novità in ambito VR e AR.

Sarà possibile assistere alla conferenza direttamente da Facebook Live, anche se non si dispone di un account Facebook, o ancora meglio in nostra compagnia, su Twitch o attraverso il player presente all'interno di questa news. A presentare l'evento ci saranno Francesco Serino e Vincenzo Lettera. Il protagonista assoluto sarà però l'Oculus Quest 2, il visore VR leakato nei giorni scorsi.

Per sapere quali saranno le diverse sessioni e la programmazione dell'evento basta andare su FacebookConnect.com e visitare il blog dei Facebook Reality Labs per tutti gli aggiornamenti.

Ci saranno più di 35 relatori e oltre 15 sessioni che andranno ad affrontare temi come l'impatto sociale, la produttività, la creazione di contenuti, l'espansione delle connessioni tra persone e molto altro.

Finita la diretta si tornerà a parlare di PS5 e Sony. Restate, quindi, con noi.