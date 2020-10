Apple e Spotify leader della musica in streaming: settore in crescita nel 2020

Il settore della musica in streaming ha mostrato una notevole crescita nel corso del 2020, nonostante si tratti attualmente di uno degli anni più problematici del nuovo millennio, a livello globale. Non solo, abbiamo altre informazioni per voi: Apple e Spotify dominano la vetta del settore.



Apple Music e Spotify sono insomma i leader della musica in streaming, che secondo i dati del Counterpoint Research ha sì subito un rallentamento del 2% rispetto ai primi mesi dell'anno, ma pur sempre una crescita globale del ben 13% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sempre più utenti ascoltano musica in streaming e sottoscrivono servizi in abbonamento.



Le gerarchie nel settore sono rimaste fondamentalmente immutate: come noterete dal grafico qui di seguito riportato, Spotify domina il settore con il 34% di sottoscrizioni vendute, subito dopo arriva Apple con il 21%. Al terzo posto troviamo Amazon Music: un terzo posto che visivamente sembra comunque discretamente minaccioso.



La classifica si modifica invece se consideriamo il numero di utenti mensili attivi: in testa passa Tencent Music con il 26% di share, seguita da Spotify (12%) infine YouTube Music (10%).