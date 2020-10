One Piece si fonde con Super Smash Bros. Ultimate: l’improbabile crossover

Oggi mercoledì 7 ottobre 2020 possiamo proporvi un nuovo, improbabile crossover : questa volta ha coinvolto i membri della ciurma di Rufy Cappello di Paglia di One Piece con... i principali personaggi Nintendo presenti in Super Smash Bros. Ultimate . Sembra assurdo, ma il risultato è notevole. Vero, vero: il manga e l'anime di Eiichiro Oda normalmente non hanno nulla a che spartire con il picchiaduro della Grande N, ma a volte i miracoli accadono. E a farli accadere sono spesso le fanart , come quella eccellentemente realizzata da ProfessorGemini. Niente di cui stupirsi se su Reddit ha già ottenuto in pochissimi giorni più di 13.000 upvote: eccovi l' immagine qui di seguito.

Riuscite a riconoscere tutti i membri della ciurma di Rufy di One Piece? E avete capito in chi si sono trasformati, tra i tanti personaggi presenti in Super Smash Bros. Ultimate? Vi diamo un aiuto: il capitano è ovviamente Super Mario, TonyTony Chopper è diventato Kirby (con tanto della sua stellina), Zoro è Link lo spadaccino, Nico Robin Zelda, Nami la principessa Peach (e Toad sembra proprio lo Zeus di Big Mom!), poi abbiamo ancora un Sanji novello Snake, Franky che è diventato Donkey Kong e Brook il Marth di Fire Emblem.



Il crossover è davvero ben curato, come avete visto: lasciamo a voi il compito di trovare tutte le altre "trasformazioni" rilevanti. Vi diamo un indizio: guardate un po' chi è che è diventato Bowser... Se ancora non vi basta, torniamo per un momento al vero Super Smash Bros. Ultimate: i nuovi personaggi giocabili arrivano direttamente dal mondo di Minecraft.