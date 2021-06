Aquaman 2, la prima foto dal set segna l'inizio delle riprese per il film

Le riprese di Aquaman 2 sono iniziate, come dimostra la prima foto dal set del film diretto da James Wan, pubblicata proprio dal regista su Instagram. Glaciale, vero?

Qualche settimana fa Wan ha rivelato il titolo ufficiale di Aquaman 2, che si chiamerà Aquaman and the Lost Kingdom, e lo scatto rappresenta senz'altro un indizio di ciò che vedremo in questa nuova avventura del personaggio DC.

Il "regno perduto" potrebbe essere quello di Necrus, una delle sette città sottomarine che nei fumetti di Aquaman vanta una peculiarità: può scomparire e riapparire in zone diverse del pianeta, senza fornire punti di riferimento.

Sarà questa l'ambientazione principale del nuovo film con Jason Momoa? Ancora presto per dirlo, visto che i dettagli sulla produzione sono pochi e l'uscita nelle sale è fissata al 14 dicembre 2022.