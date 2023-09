Aquaman and the Lost Kingdom: il teaser trailer promette la versione completa tra pochi giorni

DC e Warner Bros. hanno pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato ad Aquaman and the Lost Kingdom, nuovo film con Jason Momoa. Si tratta solo di un piccolo assaggio del video completo che sarà pubblicato giovedì, ma possiamo iniziare a scoprire cosa ci aspetta nella nuova pellicola supereroistica col filmato qui sotto.

La data di uscita di Aquaman and the Lost Kingdom è fissata per il 25 dicembre 2023 in Italia (il 20 dicembre negli USA). Si temeva che il film sarebbe stato rimandato come conseguenza degli scioperi di Hollywood di sceneggiatori e attori, ma alla fine DC ha confermato la data di uscita.