Stellar Blade: edizione fisica confermata, sarà solo single player

La pagina del PlayStation Store di Stellar Blade è stata aggiornata con l'aggiunta di stringate FAQ ufficiali, che hanno però confermato alcune informazioni sul gioco, come l'esistenza di un'edizione fisica e il fatto che sarà soltanto single player.

In realtà molte delle informazioni riportate erano date per scontate, ma ora c'è la conferma ufficiale nel negozio di Sony, rilevantissima considerando che stiamo parlando di un titolo esclusivo per PS5, quantomeno in ambito console. Nelle FAQ, alla domanda: "Per quale console sarà disponibile Stellar Blade?" la risposta è infatti: "Stellar Blade è un'esclusiva console PlayStation 5." Il che ci fa supporre che non uscirà su Xbox o Nintendo Switch, ma niente esclude che possa arrivare su PC.