Aragami 2: trailer di gameplay e data di uscita svelati

Lince Works ha pubblicato un nuovo trailer di Aragami 2 che ci permette di vedere tanto gameplay e di scoprire la data di uscita. Questo nuovo gioco stealth sarà rilasciato il 17 settembre 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Potete vedere il filmato qui sopra.

Una delle grandi novità di Aragami 2 è la possibilità di giocare sia in solitaria che in modalità cooperativa fino a un massimo di tre giocatori. Le armi e gli equipaggiamenti che sfrutteremo per avanzare nel gioco saranno inoltre personalizzabili. I personaggi non mancheranno di varie abilità e poteri delle ombre, oltre a "equipaggiamenti speciali".

Aragami 2

Il game director di Aragami 2 afferma che il team è cresciuto molto dai tempi del primo gioco e ora ha "l'opportunità di realizzare il pieno potenziale di Aragami con questo seguito. Uno dei dettagli di cui siamo molto felici è il nuovo sistema di combattimento che non solo dà ai fan nuovi modi per giocare ma dà il benvenuto ai nuovi giocatori con un'esperienza di gameplay più intensa."

Vi ricordiamo infine che potete leggere la nostra anteprima: "Aragami 2 sembra attualmente la diretta evoluzione del suo predecessore, esattamente come il numero nel titolo vuole indicare. Tutto quanto avete apprezzato nel capitolo originario, tornerà in modo più solido, rifinito, aggiornato, migliorato, o almeno questa è la promessa. Certo, dal punto di vista narrativo bisognerà vedere se la trama reggerà il confronto con l'ottima esperienza e con l'atmosfera del 2016; e un po' abbiamo paura che l'insistere per forza sul multiplayer possa snaturare la filosofia stealth della produzione. Ma forse sono dubbi infondati, che subito svaniranno al momento dei primi test: staremo a vedere. Di certo quella di Aragami è una serie che meritava un futuro e nuove sperimentazioni, e avrà entrambi. Già è qualcosa."