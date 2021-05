Far Cry 6: la maratona Twitch di multiplayer.it con l'evento, ilCortocircuito e IlGattosulTubo

Oggi su Twitch è tempo di maratona per Multiplayer.it! Ci siamo allenati duramente per dedicare l'intero pomeriggio alla presentazione del gameplay di Far Cry 6. Fate attenzione, perché non accetteremo come giustificazione della vostra assenza il fatto che abbiate già visto la versione trafugata. Come saprete il materiale rubato non vale. E poi volete mettere un anonimo commentatore russo con Pierpaolo Greco e Francesco Serino? Suvvia, non scherziamo.

Far Cry 6: il gameplay sarà svelato oggi

Il programma comunque è molto più ricco di quanto possiate immaginare. Si comincia alle 16:00 con una dotta discussione che vedrà coinvolti Alessandra Borgonovo e Luca Porro. L'oggetto del dibattere saranno gli antagonisti più famosi della serie Far Cry, che qualcuno si ostina a chiamare villain non si sa bene perché.

Si prosegue alle 17:00 con un CortoCircuito speciale in cui ci saranno ospiti IlGattosulTubo, Valentina Ariete e Giuseppe Grossi. Che finalmente questa rubrica trovi un senso? Non ditelo a Pianesani, ovviamente, perché potrebbe rimanerci male...

Alle 19:00 sarà quindi la volta dell'evento digitale di presentazione di Far Cry 6, commentato dai già citati Pierpaolo Greco e Francesco Serino, entrambi vestiti (lo specifichiamo per i più sensibili).

Ma ora bando alle ciance e alle cianfrattaglie e vediamo il calendario con riepilogato in breve tutto il programma:

16:00 - I villain di Far Cry con Alessandra e Luca

17:00 - Cortocircuito Special con IlGattosulTubo, Valentina Ariete e Giuseppe Grossi

19:00 - Evento Digital Far Cry 6 con Pierpaolo e Francesco

Potrete seguire la maratona all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.