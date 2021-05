Horizon Forbidden West: lo State of Play è il più visto di sempre tra le esclusive Sony

Ieri sera è andato in onda lo State of Play di Horizon Forbidden West, il nuovo attesissimo gioco di Guerrilla Games e PlayStation Studios in arrivo su PS4 e PS5 nel 2021. L'evento ha ovviamente attirato l'attenzione dei fan ed è riuscito in poche ore a divenire lo State of Play più visto di sempre.

Precisamente, come riportato da Benji-Sales, questa classifica di State of Play è creata a partire dalle dirette dedicate a singoli giochi, non ad eventi a più ampio respiro. Il risultato è comunque incredibile: parliamo di 2.4 milioni (al momento della scrittura, i 2.3 indicati da Benji sono già sorpassati) di visualizzazioni. In questo modo, Horizon Forbidden West ha superato Demon's Souls, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2 e Ratchet & Clank Rift Apart.

Si tratta di un risultato notevole che testimonia il grande interesse verso il gioco, forse aiutato anche dal fatto che il primo capitolo è stato pubblicato anche su PC, ampliando in questo modo la quantità di pubblico curioso di vedere cosa ci riserbano le future avventure di Aloy. Se anche voi non avete ancora soddisfatto la vostra curiosità, sappiate che potete (ri)vedere il trailer di Horizon Forbidden West nella nostra notizia dedicata.

Inoltre, potete leggere l'anteprima del gameplay su PS5 dallo State of Play. Infine, vi ricordiamo che non è stata indicata la data di uscita ma lo sviluppo procede come pianificato.