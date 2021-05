Ubisoft: il figlio di Guillemot lascia Owlient, il team mobile della società francese

Charlie Guillemot - figlio del co-fondatore di Ubisoft Yves Guillemot - ha lasciato la propria posizione di studio manager presso Owlient, il team mobile di proprietà della compagnia francese. Insieme a lui, anche Rémi Pellerin ha lasciato la propria posizione di manager presso Owlient.

L'informazione arriva da un portavoce Ubisoft che ha parlato con GamesIndustry.biz: "Possiamo confermare che Rémi Pellerin e Charlie Guillemot hanno lasciato la propria posizione presso Owlient per inseguire nuove opportunità. Gli auguriamo il meglio per il loro futuri sforzi".

Rémi Pellerin e Charlie Guillemot hanno guidato lo studio sin dal 2014. Owlient è stata fondata nel 2005 da Vincent Guth e Olivier Issaly e si è specializzata in giochi browser e mobile free to play. È stata poi acquistata da Ubisoft nel 2011. Il più recente gioco del team è Tom Clancy's Elite Squad, che ha ricevuto varie critiche per aver incluso dei simboli legati al movimento Black Power per ritrarre dei gruppi terroristici. Ubisoft si è poi scusata per l'accaduto.

Quest'oggi abbiamo anche scoperto che è stato creato Gruby Entertainment, team composto da ex-People Can Fly, autori di Outriders. Infine, Infinity Ward, autore di COD Modern Warfare, ha perso i narrative e design director.