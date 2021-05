New Pokémon Snap: vendite oltre il doppio rispetto al primo gioco per N64 in USA

New Pokémon Snap può vantare una partenza di tutto rispetto. Il gioco per Nintendo Switch, infatti, ha ottenuto vendite pari a oltre il doppio rispetto a quelle del primo capitolo rilasciato su N64, negli USA. L'informazione è stata condivisa da NPD Group tramite il proprio executive director, Mat Piscatella.

Ovviamente il merito di questi risultati è dovuto anche al fatto che Nintendo Switch ha venduto più di N64. La console degli anni novanta ha infatti raggiungo circa 32 milioni di unità vendute, mentre la console ibrida della casa di Kyoto ha superato gli 84 milioni. Ripetiamo che le vendite di New Pokémon Snap segnalata da NPD Group fanno riferimento al solo mercato USA, ma possiamo tranquillamente affermare che anche in altri mercati i risultati sono stati positivi.

Sia nel Regno Unito che in Giappone, New Pokémon Snap ha raggiunto la prima posizione delle classifiche di vendita nella settimana di lancio. In Europa è divenuto il terzo gioco più scaricato di aprile, pur essendo stato rilasciato l'ultimo giorno del mese. Innegabilmente il pubblico ha grande interesse per New Pokémon Snap così come di tutti gli altri giochi di Nintendo Switch.

La console è infatti un successo continuo e, recentemente, Monster Hunter Rise ha svelato di aver superato i 7 milioni di copie distribuite, rispetto a una previsione interna di soli 6.5 milioni per l'intero 2021. Pare che Capcom avesse sottovalutato il gioco!