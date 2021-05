Dragon Quest 1 e 2: un remake HD-2D è nei pensieri degli sviluppatori

Square Enix ha da poco svelato al mondo tanti nuovi progetti dedicati alla serie di Dragon Quest, in occasione del 35° anniversario. Tra i vari c'è stato spazio anche per l'annuncio di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, una nuova versione del terzo capitolo numerato della saga con lo stile grafico di Octopath Traveler. Ora, però, abbiamo modo di scoprire anche Dragon Quest 1 e 2 sono nei pensieri degli sviluppatori.

Come segnalato da Nintendo Life, durante lo stream di presentazione il creatore della serie - Yuji Horii - ha affermato: "Magari in futuro potremmo creare i remake di Dragon Quest 1 e 2... magari il primo e il secondo capitolo potrebbero essere un qualche tipo di sorpresa inaspettata." Ha però poi aggiunto che "Noi lo vorremmo, ma per ora non c'è nulla di ufficiale".

Non si tratta quindi di una dichiarazione di annuncio o di un suggerimento, ma solo di una speculazione che dimostra che il team di sviluppo ama l'idea di creare i remake del primi capitoli di Dragon Quest con un nuovo stile.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

I giocatori di tutto il mondo da tempo speculavano sulla possibilità di remake di giochi classici di Square Enix con il motore grafico di Octopath Traveler. Tra i giochi richiesti vi erano Dragon Quest, ma anche i capitoli più vecchi di Final Fantasy (il sei, in particolar modo) e Chrono Trigger. Speriamo che Square Enix abbia altro da annunciare in merito.

Potete vedere il trailer di Dragon Quest 3 HD-2D Remake nella nostra notizia dedicata.