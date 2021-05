Werewolves Within, trailer ufficiale del secondo film di Ubisoft dopo Assassin's Creed

Ubisoft ha pubblicato il primo trailer di Werewolves Within, il secondo film prodotto dal colosso francese dopo lo sfortunato Assassin's Creed. Il film arriverà nei cinema il prossimo 25 giugno e la settimana successiva sarà acquistabile on demand attraverso i principali servizi di streaming.

Per chi non lo sapesse, Werewolves Within è il secondo film di Ubisoft Film & Television, la divisione del colosso transalpino che si occupa di adattamenti cinematografici. Werewolves Within è la seconda pellicola ad arrivare nei cinema dopo il film di Assassin's Creed del 2016, un esperimento tanto ambizioso, quanto complesso, che per mille motivi si rivelò un flop.

A distanza di anni, però, la compagnia sembra aver aggiustato la mira e, oltre ad aver preso spunto non da una delle sue serie di punta, Werewolves Within, infatti, è un gioco per VR creato da Red Storm Entertainment e pubblicato nel 2016, ha cambiato completamente genere e stile.

Werewolves Within, infatti, sarà un giallo soprannaturale con Sam Richardson che interpreta un nuovo ranger e Milana Vayntrub nei panni di un'impiegata delle poste. I due proveranno a mantenere la pace in una piccola città presa di mira da una misteriosa bestia. Nel film comparirà anche Javier "Harvey" Guillén, il Guillermo di What We Do In The Shadows.

Cosa ve ne pare del trailer?