Arcane Stagione 2, il periodo di uscita è stato annunciato ufficialmente

Arcane è stata una delle serie animate più apprezzate degli ultimi anni e per certo uno dei migliori prodotti televisivi legati a un videogioco (League of Legends, per chi non lo sapesse). I fan aspettano da tempo conferme per la stagione 2 e ora finalmente abbiamo scoperto qualcosa: è stato ufficialmente annunciato che il periodo di uscita per la Stagione 2 di Arcane è la fine del 2024.

Come potete vedere qui sopra, l'informazione è stata condivisa da Tencent - compagnia madre di Riot Games, sviluppatori di League of Legends - durante la 2024 Video V Vision Conference. Il periodo di uscita sarà quindi compreso tra ottobre e dicembre 2024, ma i fan puntano il dito verso novembre in quanto in tale mese cade il 15esimo anniversario di LoL. Avrebbe senso distribuire la stagione 2 di Arcane in tale momento.