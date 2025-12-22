0

ARK 2 arriverà nel 2028 e il team spiega i due motivi del rimando

ARK 2 è stato annunciato moltissimi anni fa e i videogiocatori lo attendono con ansia: l'uscita è però prevista ora per il 2028, nel mentre il team di sviluppo lavora su altri progetti.

22/12/2025
Un t-rex in ark 2
ARK II
ARK II
Come era stato anticipato da Geoff Keighley, creatore dei The Game Awards, ARK 2 è lontano. Precisamente, il videogioco arriverà nel 2028, ovvero cinque anni dopo l'uscita prevista e otto anni dopo il primo annuncio, avvenuto proprio ai The Game Awards.

Ora, abbiamo la conferma ufficiale da parte del team di sviluppo, che ha commentato il rimando.

I motivi per cui ARK 2 è stato rimandato

Il co-fondatore Jeremy Stieglitz ha spiegato che ci sono due motivi per cui ARK 2 è stato rimandato. Il primo è la volontà del team di dare una lunga vita a ARK: Survival Ascended.

"Una cosa che abbiamo imparato è di non dire addio fino a quando i giocatori non lo desiderano. A essere onesti con voi, abbiamo abbandonato all'improvviso ARK: Survival Evolved ed eravamo sicuri della questione. In realtà, i giocatori si sono abbastanza arrabbiati per tale scelta, perché loro non erano pronti e volevano altri contenuti in quel momento".

Piovono polemiche sul trailer del DLC Aquatica di ARK Survival Evolved per l'uso intensivo dell'IA Piovono polemiche sul trailer del DLC Aquatica di ARK Survival Evolved per l'uso intensivo dell'IA

"Per quanto riguarda ARK: Survival Ascended, continueremo a lavorarci, anche se non è l'unica cosa di cui ci stiamo occupando. Continueremo a creare contenuti fino a quando le persone vorranno giocare e pagare per tali contenuti".

L'altro motivo del rimando è invece che il team di sviluppo può usare ciò che sta imparando da ARK: Survival Evolved e dai due anni di contenuti già previsti, così da sapere cosa funziona e cosa no, diminuendo il rischio che ARK 2 venga pubblicato con elementi non apprezzati dal pubblico.

"Legacy of Santiago ci permetterà di esplorare molte delle meccaniche che vogliamo realizzare con ARK 2, ma in un certo senso riduce i rischi", ha detto. "In sostanza, se non lo facciamo nel modo giusto, se non lo facciamo alla perfezione, possiamo riprovare all'interno di un gioco live e ottenere molti più feedback rispetto al pubblicare semplicemente qualcosa di indipendente. Per noi è molto più sicuro raccogliere questo feedback in un gioco attivo, dove possiamo reagire in modo molto più fluido a ciò che i giocatori ci comunicano".

Certamente i feedback sono importanti, come nel caso del fan di Ark: Survival Evolved che ha giocato per 35.000 ore, per poi lasciare una recensione negativa e chiedere un rimborso.

