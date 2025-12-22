ARK 2 arriverà nel 2028 e il team spiega i due motivi del rimando

Ora, abbiamo la conferma ufficiale da parte del team di sviluppo , che ha commentato il rimando.

Come era stato anticipato da Geoff Keighley, creatore dei The Game Awards, ARK 2 è lontano. Precisamente, il videogioco arriverà nel 2028 , ovvero cinque anni dopo l'uscita prevista e otto anni dopo il primo annuncio, avvenuto proprio ai The Game Awards.

I motivi per cui ARK 2 è stato rimandato

Il co-fondatore Jeremy Stieglitz ha spiegato che ci sono due motivi per cui ARK 2 è stato rimandato. Il primo è la volontà del team di dare una lunga vita a ARK: Survival Ascended.

"Una cosa che abbiamo imparato è di non dire addio fino a quando i giocatori non lo desiderano. A essere onesti con voi, abbiamo abbandonato all'improvviso ARK: Survival Evolved ed eravamo sicuri della questione. In realtà, i giocatori si sono abbastanza arrabbiati per tale scelta, perché loro non erano pronti e volevano altri contenuti in quel momento".

"Per quanto riguarda ARK: Survival Ascended, continueremo a lavorarci, anche se non è l'unica cosa di cui ci stiamo occupando. Continueremo a creare contenuti fino a quando le persone vorranno giocare e pagare per tali contenuti".

L'altro motivo del rimando è invece che il team di sviluppo può usare ciò che sta imparando da ARK: Survival Evolved e dai due anni di contenuti già previsti, così da sapere cosa funziona e cosa no, diminuendo il rischio che ARK 2 venga pubblicato con elementi non apprezzati dal pubblico.

"Legacy of Santiago ci permetterà di esplorare molte delle meccaniche che vogliamo realizzare con ARK 2, ma in un certo senso riduce i rischi", ha detto. "In sostanza, se non lo facciamo nel modo giusto, se non lo facciamo alla perfezione, possiamo riprovare all'interno di un gioco live e ottenere molti più feedback rispetto al pubblicare semplicemente qualcosa di indipendente. Per noi è molto più sicuro raccogliere questo feedback in un gioco attivo, dove possiamo reagire in modo molto più fluido a ciò che i giocatori ci comunicano".

Certamente i feedback sono importanti, come nel caso del fan di Ark: Survival Evolved che ha giocato per 35.000 ore, per poi lasciare una recensione negativa e chiedere un rimborso.