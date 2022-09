Armed Fantasia e Penny Blood: superato ampiamente il milione di euro su Kickstarter

La campagna Kickstarter di Armed Fantasia e Penny Blood ha superato in agilità il milione di euro e sta andando generalmente a gonfie vele. L'obiettivo iniziale era di 716.579€. Al momento di scrivere questa notizia mancano 27 giorni al termine della campagna e sono già stati raccolti 1.150.339€.

Armed Fantasia e Penny Blood sono i progetti di due veterani dei giochi di ruolo giapponesi: Matsuzo Machida e Akifumi Kaneko, che hanno unito le forze per celebrare gli anni d'oro del genere. Da notare che l'obiettivo secondario del milione di euro (in realtà di dollari) era particolarmente importante perchè era legato all'arrivo del gioco su console.

Il prossimo obiettivo è di 1,5 milioni di dollari, che consentirà l'aggiunta del New Game Plus. Sulla pagina della campagna è visibile anche un obiettivo a 2 milioni di dollari, non ancora svelato.

Armed Fantasia e Penny Blood sono stati annunciati a fine agosto come eredi di Wild Arms e Shadow Hearts. Sicuramente dei progetti da seguire, per chi ama i giochi di ruolo provenienti dal Giappone.