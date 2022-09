Victoria 3: niente più PC Game Pass al lancio, diventa esclusiva Steam

Victoria 3 non sarà su PC Game Pass al lancio, ma sarà disponibile esclusivamente su Steam. L'annuncio è stato dato da Paradox Interactive, che non ha spiegato nel dettaglio i motivi di questo passo indietro. Se ricordate, l'accordo con Microsoft era stato annunciato addirittura con un trailer:

Leggiamo cosa ha scritto Paradox:

"Il gioco sarà un'esclusiva Steam al lancio. Dopo averne parlato con i nostri partner abbiamo deciso che Victoria 3 non farà parte del Game Pass e non sarà venduto nel Microsoft Store. I fan Xbox degli epici titoli grand strategy di Paradox, possono divertirsi con altri nostri giochi quali Crusader Kings III, Stellaris, Shadowrun Trilogy, Hearts of Iron IV e altri ancora che sono sul Game Pass già ora e non vediamo l'ora di condividere altri dettagli della nostra prossima collaborazione con Xbox in futuro."

Nonostante si parli di futuri accordi con Microsoft e nonostante il comunicato non faccia accenni a dissapori tra le due compagnie, è chiaro che qualcosa dietro le quinte debba essere successo. Difficile dire cosa (una rinegoziazione fallita?), ma a questo punto non sappiamo se Victoria 3 arriverà mai sul Game Pass o meno.

Per il resto vi ricordiamo che Victoria 3 sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 su Steam, solo per PC.