Armored Core 6: FromSoftware vuole continuare la serie dopo il successo dell'ultimo capitolo

Dalle interviste concesse da Hidetaka Miyazaki dopo la presentazione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree c'è stato spazio anche per parlare di Armored Core 6: Fires of Rubicon e del futuro della serie action a base di robottoni. In tal senso, FromSoftware "ha un forte desiderio" di proseguire il franchise, con Miyzaki che ha definito l'ultimo gioco un "successo".

Il boss di FromSoftware ha spiegato che c'è ancora spazio di manovra per migliorare ulteriormente con un nuovo gioco della serie, precisando tuttavia che al momento lo studio non ha ancora deciso nulla di concreto.

"Come potete vedere dal fatto che abbiamo realizzato Armored Core 6, la serie è molto importante per FromSoftware. Abbiamo un forte desiderio di continuare a realizzarla in futuro", ha dichiarato Miyazaki.

"Penso che Armored Core 6 sia stato un successo. D'altra parte, non tutto era perfetto e c'è ancora spazio per migliorarlo, quindi non ho intenzione di fermarmi qui. Tuttavia non è stato ancora deciso nulla di concreto."