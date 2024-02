NVIDIA vola in borsa, trascinando da sola gli indici di USA, Europa e Giappone

Gli indici finanziari di ben tre continenti sono stati trascinati ai massimi da una sola azienda, ovvero NVIDIA, le cui azioni hanno guadagnato il 16,4% in un solo giorno, facendo segnare una delle crescite più rapide viste sul mercato azionario di recente.

Dopo la comunicazione dei ricavi più che triplicati nell'ultimo trimestre del 2023, gli azionisti hanno iniziato a comprare in massa i titoli di NVIDIA, il cui prezzo è aumentato in maniera molto rapida e i cui risultati hanno innescato un effetto positivo sulle principali borse in tre continenti tra USA, Giappone ed Europa.

In questa situazione, l'indice principale del Giappone, il Nikkei, ha superato il record stabilito 34 anni fa, l'S&P ha chiuso in rialzo del 2,1% e lo Stoxx Europe 600 ha raggiunto la quota più alta mai registrata in precedenza a 496 punti.