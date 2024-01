Arrow Lake e Lunar Lake presentate al CES 2024: Intel pensa già al futuro!

Nonostante Intel si sia presentata al CES di Las Vegas con molte novità per l'attuale generazione di processori, la quattordicesima generazione , la società ha trovato anche il tempo per parlare del futuro e delle architetture che arriveranno nei prossimi mesi e anni come Arrow Lake e Lunar Lake . Le prime saranno le dirette eredi dell'attuale generazione Meteor Lake e faranno parte della gamma Core Ultra Serie 2, arrivando sia su desktop che su mobile, concentrandosi principalmente sul segmento di mercato dedicato al gaming.

Il futuro dei processori Intel è ormai vicino con l'arrivo di Arrow Lake e Lunar Lake già da questo autunno

Per quanto ci è dato sapere al momento, le CPU Arrow Lake arriveranno sia in formato desktop LGA 1851, quindi con socket e chip nuovi e in formato mobile con le linee H/HX/U, e saranno equipaggiate sui PC di fascia alta, sostituendo le Raptor Lake di tredicesima e di quattordicesima generazione. Una delle novità più rilevanti consiste nell'arrivo dei Lion Cove P-Core e un mix di Skymont/Crestmont E-Core mentre per quanto riguarda la GPU troveremo un processore Alchemist+ "Xe-LPG+" leggermente ottimizzato.

Lunar Lake, invece, sarà un'architettura completamente nuova e sarà aggiornata con Skymont che fungerà da design E-Core . Questi chip avranno una NPU più veloce e anche una nuovissima iGPU sotto forma di Battlemage "Xe2-LPG". Il chip mostrato da Intel è molto simile al chiplet Meteor Lake che abbiamo visto l'anno scorso con due moduli DRAM accanto al die del chip principale che è composto da diversi riquadri in stile chiplet. È già stato detto che le CPU Lunar Lake forniranno enormi aumenti di prestazioni per watt e saranno destinate principalmente ai notebook sottili e leggeri quando arriveranno alla fine del 2024.