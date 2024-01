Intel presenta le CPU desktop di quattordicesima generazione non K: dai Core i9 fino ai Core i3

Intel è già stata protagonista di molti eventi e gli ultimi chip desktop da presentare sono arrivati al CES 2024 con tutta la linea Raptor Lake Refresh non K.

Che la famiglia di CPU Intel di quattordicesima generazione fosse numerosa ormai ne eravamo pienamente a conoscenza, tanto che la società leader nel mercato dei processori ha dovuto presentare tutti i chip in diversi eventi separati. Non poteva quindi mancare un appuntamento speciale con i chip che ancora non erano stati ufficialmente presentati, ovvero le CPU Raptor Lake Refresh non K. Proprio come le due generazioni precedenti, in questa linea di prodotti ci sono anche tutti quei chip lisci, ovvero Non-K e Non-KF. La conta totale di modelli è enorme e giustificata da tutte le varianti esistenti dei Core i9, i7, i5, i3. Vediamo dunque le specifiche di questi processori pronti ad arrivare sul mercato.

Core i9 Una tabella che raggruppa tutti i modelli di quattordicesima generazione di Intel non-K Le CPU Desktop Raptor Lake Refresh offrono caratteristiche che sono ormai conosciute come la stessa architettura della precedente generazione, una combinazione tra P-Core Raptor Cove + E-Core Gracemont e lo stesso nodo Intel 7 a 10nm. La velocità di clock è leggermente migliore rispetto alla tredicesima generazione, arrivando a 5,8 GHz per i modelli più performanti. Ricordiamo inoltre che queste SKU supportano DIMM di memoria DDR5 più veloci e sono compatibili con le schede madri esistenti con socket LGA 1700/1800 e chipset 600/700 e verranno fornite in bundle con il nuovo dispositivo di raffreddamento della CPU Laminar RM1. Le più potenti SKU Core i9 hanno quattro varianti, ovvero, Core i9-14900KF, Core i9-14900F, Core i9-14900T e Core i9-14900; in questo caso la configurazione è la medesima già conosciuta del Core i9-13900, quindi con 8 P-Core e 16 E-Core. Questa linea avrà fino a 36 MB di cache L3 e memoria DDR5-5600/DDR4-3200 (nativa), mente il consumo rientra in un range di 65 W per i chip Non-K e 35 W della serie T. La velocità di clock arriva fino a 5,8 GHz grazie al Core i9-14900 mentre i prezzi oscillano dai 524 dollari ai 549 dollari.

Core i7 e Core i5 Un riepilogo di tutte le varianti Intel Core di quattordicesima generazione nella variante F Anche per la linea Core i7, i modelli di quattordicesima generazione sono 4, rappresentati da Core i7-14700KF, Core i7-14700, Core i7-14700F e Core i7-14700T, e offriranno 8 P-Core accoppiati con 12 E-Core su tutte le SKU con velocità di clock fino a 5,4 GHz. Per quanto riguarda la memoria troveremo fino a 33 MB di cache L3 e ancora TDP in un range tra 65 e 35 W. I prezzi indicati vanno dai 359 dollari fino ai 384 dollari. Per quanto riguarda la linea Core i5 invece troviamo il Core i5-14600 e il Core i5-14600T, basati sugli stessi die 6 P-Core e 8 E-Core della famiglia 14600. In questo caso la memoria arriverà a 24 MB di cache L3 e il TDP si attesta sul range del segmento indicato. Il resto delle varianti come Core i5-14500, Core i5-14400, Core i5-14440F, Core i5-14400T e Core i5-14500T avranno una configurazione che utilizzerà un mix di die che offrono 6 P-Core + 8 E-Core e configurazioni 6 P-Core + 4 E-Core. I prezzi sono a partire dai 196 dollari fino ad arrivare ai 255 dollari.