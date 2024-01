CPU Intel di quattordicesima generazione: i chip mobile Raptor Lake-HX e U annunciati al CES 2024

La quattordicesima generazione di chip Intel è davvero vasta, e come ormai sappiamo da tempo, si tratta di una famiglia di processori ibridi, dove solo alcuni modelli beneficiano di un'architettura completamente nuova. Ad esempio, Meteor Lake è arrivata solamente per la gamma Core Ultra con tutta la lista di prodotti desktop e buona parte dei chip mobile che si sono invece dovuti "accontentare" di una versione Refresh della già conosciuta Raptor Lake. Dopo avervi parlato delle SKU desktop è tempo di scoprire tutta la linea mobile che è rimasta ancorata a Raptor Lake ma ricevendo comunque alcune migliorie interessanti, rimandando lo switch completo alla nuova architettura con la prossima generazione.

Una panoramica generale Una panoramica dei punti chiave della linea Intel Core Raptor Lake-HX Refresh Durante il CES 2024 Intel ha mostrato e parlato approfonditamente delle CPU per laptop Raptor Lake-HX Refresh, i cui punti forti sono clock più veloci e supporto I/O perfezionato per i dispositivi di fascia alta. Tali miglioramenti garantiranno delle prestazioni superiori rispetto alla precedente tredicesima generazione. Una delle novità consiste nell'aumento della frequenza turbo fino a 5,8 GHz incrementando così le prestazioni in gioco del 17% e le prestazioni multitasking sono fino al 51% più veloci. Questo grazie anche ai 24 core, suddivisi in 8 P-core e 16 E-core per 32 thread, caratteristiche che ritroviamo nel processore Intel Core i9-14900HX, il nuovo vertice della line-up. Completa il quadro delle performance il supporto alle memorie DDR5-5600.

Per quanto concerne le connettività è presente il Thunderbolt 5 che offre 80 gigabit al secondo di larghezza di banda bidirezionale, raddoppiando di fatto quanto raggiungibile con Thunderbolt 4. Le funzionalità wireless includono Wi-Fi 6E integrato e il nuovo Intel Wi-Fi 7 oltre al supporto Bluetooth 5.4.

Intel Raptor Lake-HX Una tabella che mostra tutte le varianti HX dei nuovi chip Intel di quattordicesima generazione Come già vi abbiamo detto il top di gamma di questa famiglia è l'Intel Core i9-14900HX che offrirà la stessa configurazione 8 P-Core e 16 E-Core del chip Core i9-13900HX per un totale di 32 thread.

Un gradino sotto troviamo l'Intel Core i7-14700HX che presenterà 8 P-Core ed una inedita configurazione da 12 E-Core che è il 50% in più di E-Core rispetto al Core i7-13700HX raggiungendo i 28 thread complessivi, rispetto ai 24 della scorsa generazione. Infine, abbiamo il Core i5-14500HX che utilizzerà 6 P-Core e 8 E-Core, la stessa configurazione del 13500HX per un totale di 20 thread. Oltre a questi cambiamenti, le CPU Raptor Lake-HX Refresh di quattordicesima generazione offriranno un aumento della velocità di clock quantificabile in un boost di più di 200 MHz, esattamente come avvenuto per i chip desktop Raptor Lake-S Refresh. Inoltre in questi nuovi processori troviamo un aumento di cache e una qualità migliore degli involucri termici per tenere a bada i consumi in modo più efficiente. Un grafico che mostra le prestazioni dei nuovi chip Intel Raptor Lake-HX Intel ha effettuato dei test, confrontando le proprie CPU con i chip Dragon Range-HX di AMD, dove la top di gamma Core i9-14900HX offre fino al 37% di velocità in più nei giochi con impostazioni 1080p High e risulta anche più veloce del Ryzen 9 7945HX3D un processore potenziato dalla 3D V-Cache. Trattandosi di test interni è giusto prendere questi dati con cautela e solo i confronti diretti una volta che i prodotti saranno disponibili sul mercato potranno confermare il gap con la concorrenza.