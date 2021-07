Aspettiamo Zelda: Skyward Sword HD insieme a Vincenzo e Giordana su Twitch!

La giornata di oggi su Twitch sarà come sempre piuttosto varie e intensa, ma dedicheremo due appuntamenti piuttosto importanti a Nintendo Switch che, grazie alla sua portabilità, ha nell'estate uno dei momenti di massimo splendore. A partire dalle 15 saremo in compagnia di Vincenzo e Giordana e aspetteremo tutti assieme Zelda: Skyward Sword HD, l'ultima avventura di Link in arrivo su Nintendo Switch. In seguito navigheremo l'eShop, alla ricerca di qualche perla da giocare sotto l'ombrellone, magari da comprare con qualche euro di sconto.

Come dicevamo, però, non saranno i soli appuntamenti della giornata: stiamo giocando alle Pre-Alpha di Company of Heroes 3 proprio in questo momento, ma giocheremo anche a Eastern Exorcist e a Zombie Ate my Neighbors.

Gli appuntamenti chiave, però, sono entrambi con Giordana e Vincenzo. Alle 15 proveranno a spiegare, nel caso in cui non lo abbiate già capito, perché vale la pena aspettare The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Ovvero perché si tratta di uno dei capitoli meno famosi della serie, ma soprattutto quali sono i suoi punti di forza e quali sono i cambiamenti di questa versione per Nintendo Switch.

In seguito esploreremo l'eShop per cercare quali giochi sfruttare per rendere più sopportabile l'attesa di Zelda, o per capire quali sono le perle da giocare sotto l'ombrellone (o all'ombra di un bell'albero).