Offerte Amazon: Apple MacBook Air e Apple iPhone 12 Pro di nuovo al prezzo migliore

Le offerte Amazon hanno per protagonisti i dispositivi Apple e nello specifico l'Apple MacBook Air, nelle versioni da 256 e 512 GB di storage, e l'Apple iPhone 12 Pro, nella versione da 256 GB di storage.

L'Apple MacBook Air, equipaggiato con schermo da 13 pollici e chip Apple M1, gode oggi di uno sconto di 50 euro per la versione da 512 GB di storage e di uno sconto di circa 50 euro per la versione da 256 GB, entrambe in promozione nelle tre colorazioni Oro, Argento e Grigio Siderale.

Anche l'Apple iPhone 12 Pro, nella versione da 256 GB di storage, è in sconto di 50 euro e anche in questo caso parliamo di tutte le colorazioni che comprendono Oro, Argento, Grafite e Blu Pacifico. La dotazione hardware include Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, connettività 5G, chip A14 Bionic, zoom ottico 5X, registrazione 4K con HDR e scanner LiDAR.

Tra le caratteristiche il Chip M1, un'autonomia fino a 18 ore e il Neural Engine da 16-core

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.