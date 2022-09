Assassin's Creed Valhalla, aggiornamento 1.6.1 in arrivo: ecco tutte le novità

Assassin's Creed Valhalla riceverà a breve l'aggiornamento 1.6.1: disponibile per il download a partire dal 27 settembre, l'update includerà diverse novità per la coinvolgente avventura di Eivor ambientata nell'Inghilterra del IX secolo.

In attesa dell'espansione gratuita The Last Chapter, che porrà fine alla lunga saga del guerriero vichingo del Clan del Corvo, potremo intrattenerci con una serie di attività inedite ed eventi speciali, come ormai da tradizione per questo episodio.

Nello specifico, dal 27 settembre sarà possibile cimentarsi con l'attività gratuita Tombe dei Caduti Pack 2 e visitare un nuovo edificio all'interno di Ravensthorpe, ovverosia la Forgia Runica: il nome dice tutto sulle sue caratteristiche, vero?

L'aggiornamento 1.6.1. di Assassin's Creed Valhalla porrà inoltre le basi per un nuovo evento gratuito a tempo limitato, il Festival di Oskoreia. Come per i precedenti festival, anche in questo caso avremo modo di partecipare a nuove e divertenti sfide e a brevi missioni.

Ancora non conoscete l'ultimo capitolo della serie Ubisoft? Date un'occhiata alla nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla per rimediare, allora!