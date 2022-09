Deathloop, Xbox Series X|S VS PS5 anche nella video analisi di Digital Foundry

Mancava all'appello giusto Digital Foundry in merito all'immancabile questione Xbox Series X|S VS PS5 per Deathloop, lo sparatutto di Arkane Studios Lyon che ha finalmente fatto il proprio debutto anche sulle console Microsoft di nuova generazione, a un anno di distanza dall'esordio su PC e PlayStation 5.

Dunque, dopo il video confronto di IGN e l'analisi di ElAnalistaDeBits, anche la testata inglese arriva a dire la propria, con una dettagliata video analisi che fa il punto su risoluzione, frame rate ed effettistica del gioco sulle due piattaforme.

Si parte dalla modalità grafica consigliata, "prestazioni", che vede il titolo girare a 60 fps stabili utilizzando una risoluzione dinamica che per la maggior parte del tempo si muove fra i 1080p e i 1440p, migliorava visivamente tramite l'uso di AMD FSR ma solo nella versione 1.0.

La modalità "qualità visiva" aumenta il dettaglio, passando dai 1832p ai 2160p ma senza garantire quasi mai i 60 fotogrammi stabili, anzi scendendo molto spesso verso i 50 frame al secondo e restituendo un'esperienza generalmente inconsistente, specie se non disponete di uno schermo compatibile con il VRR.

Ai 30 fps della modalità "ray tracing", che può appunto contare sul supporto al ray tracing per quanto concerne ombre e occlusione ambientale, con miglioramenti anche evidenti su alcuni scenari, si contrappongono i 120 fps della modalità "ultra prestazioni", che alla fine dei conti è l'unica a marcare una differenza fra Xbox Series X e PS5, con quest'ultima che rimane indietro di un bel po' di fotogrammi.

Volete saperne di più sul gioco? Date un'occhiata alla nostra recensione di Deathloop per Xbox Series X.