Assassin's Creed Valhalla dona ricompense a tema AC Black Flag, ma solo per poco

Assassin's Creed Valhalla si è da poco aggiornato all'update 1.1.2 il quale, tra correzioni di bug e bilanciamenti vari, ha introdotto le Razzie Fluviali. Si tratta di una nuova modalità che permette di ottenere varie ricompense, comprese alcune a tema AC Black Flag, il capitolo piratesco della saga, prequel di Assassin's Creed III. Avete però pochi giorni per poterle ottenere.

La Jackdaw, nave di Assassin's Creed 4 Black Flag, e altri cosmetici a tema sono perfetti per questa nuova modalità fluviale di Assassin's Creed Valhalla. Le razzie si basano prima di tutto sull'utilizzo della nostra nave, quindi è chiaro che le ricompense siano legate anche ad essa. Purtroppo, per poterle ottenere avrete tempo unicamente fino al 23 febbraio 2021.

Precisamente ci sono due set di sfide che donano le ricompense cosmetiche a tema AC Black Flag. Una è una sfida della community che chiede di giocare alla modalità Razzie Fluviali un milione di volte: fortunatamente è già stata completata, quindi la ricompensa è già pronta per tutti. L'altra richiede al singolo giocatori di giocare a Razzie Fluviali per cinque volte e poi per dieci. In tal modo si otterranno i vari elementi cosmetici per Assassin's Creed Valhalla.

Assassin's Creed Valhalla sta avendo successo e, di certo, la volontà di supportarlo con nuove modalità gratuite aiuterà a mantenerlo in cima alla lista dei giochi preferiti dagli appassionati di videogame nel corso del 2021.

I fan si stanno però già chiedendo quale possa essere il prossimo capitolo della saga. Speriamo che Ubisoft rilasci nuove informazioni il prima possibile, anche se è credibile che il prossimo capitolo non sia disponibile prima del 2022. Per il momento, comunque, preoccupiamoci solo di completare le sfide di Assassin's Creed Valhalla.

Potete trovare tutti i dettagli sulla patch 1.1.2 dedicata alla nuova modalità Razzie Fluviali a questo indirizzo.