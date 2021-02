GTA Online: il quad Dinka Verus è gratis per alcuni giorni da Warstock Cache & Carry

Solo per pochi giorni il quad Dinka Verus sarà regalato a tutti i giocatori di GTA Online che andranno da Warstock Cache & Carry entro il 3 marzo 2021. Questa iniziativa fa parte dei ringraziamenti che Rockstar ha pensato per la sua fedele community di GTA Online.

Come dicevamo la prima iniziativa partirà questa settimana: entrando in GTA Online si otterrà gratuitamente il Dinka Verus da Warstock Cache & Carry per un tempo limitato, ovvero fino al 3 marzo. Il Dinka Verus è un quad fuoristrada estremamente resistente e capace di sopportare rotolate sui fianchi, testa-coda vorticosi e frontali follemente catastrofici. Naturalmente lo stesso non può dirsi per chi lo guida, che rimane esposto. Vale però la pena ricordarsi che ha due posti, quindi è possibile condividere tutti i traumi con un amico. Solo per due settimane, i civili possono riscattare il loro Dinka Verus gratuito da Warstock Cache & Carry.

Gli affari vanno bene a Southern San Andreas, così bene che per creare delle relazioni sociali basta rispondere alle telefonate o ai messaggi sul proprio iFruit. Tutte le missioni dei contatti forniscono ricompense doppie fino al 24 febbraio. Puoi avviare queste missioni chiamando uno dei tuoi contatti o seguendo questo percorso: menu di pausa > Online > Attività > Create da Rockstar > Missioni.

Le attività di questa settimana di GTA Online.

Le gare per ruote scoperte combinano il meglio dell'ingegneria meccanica e i riflessi più sopraffini. Puoi accaparrarti introiti da urlo su quelle piste, grazie al raddoppio di GTA$ e RP! Indossa il casco e tieni d'occhio i freni per evitare costosi incidenti.

Se i tuoi stabilimenti di Centauri sono pieni di prodotti, ti conviene svuotare i magazzini! Rispolvera le tue giacche di pelle e approfitta del raddoppio dei proventi in tutte le missioni di vendita di Centauri fino al 24 febbraio.

Per festeggiare il Verus e pubblicizzare il suo brand indossa la maglietta Dinka, in omaggio per chiunque giocherà questa settimana. In più, completando un incarico del casinò nei prossimi sette giorni riceverai la maschera Cuciture luminose neon: chiama la signorina Baker con il tuo iFruit per cominciare e torna dopo il primo marzo per ricevere le ricompense, generalmente entro 72 ore.

In giro si sente parlare di rare piante di peyote negli angoli più selvaggi di Los Santos, oltre a visioni infernali, trasformazioni incredibili e rivelazioni sul senso della vita. Se vuoi farti un viaggetto, la scelta è solo tua: consuma peyote a tuo rischio e pericolo!

Viste tutte le attività più o meno pretenziose in corso sulla terraferma, è un ottimo momento per fare il mercenario. Questa settimana, la Securoserv ha triplicato gli stipendi di associati e guardie. Approfittane.

Se questa settimana vuoi fare un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond, assicurati di fare un giro alla ruota fortunata. Potresti vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e un sacco di premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Överflöd Tyrant, una potenza su quattro ruote.

Questa settimana Los Santos offre una miriade di sconti, tra cui offerte sull'attico principale del Diamond, sulle Clubhouse e sugli stabilimenti dell'MC e sull'officina dell'Arena. Se vuoi riempire un veicolo di pubblicità e sfidare le leggi della fisica, i veicoli per le gare per ruote scoperte sono scontati del 40%, oltre a sconti per veicoli di ogni forma e dimensione.

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la Dewbauchee Vagner (80% di sconto) e la Coil Rocket Voltic (70% di sconto).