Monster Hunter: Capcom ha annunciato 3 eventi per le sue esclusive Nintendo Switch

Capcom ha annunciato attraverso il suo account Twitter ben 3 eventi in live streaming dedicati a Monster Hunter. Dall'8 all'11 marzo 2021, infatti, il publisher giapponese mostrerà nuovi filmati e svelerà nuovi dettagli sia di Monster Hunter Rise che di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, le sue due attese esclusive per Nintendo Switch.

Ecco il calendario degli eventi:

8 marzo 2021 h15 - Evento digitale di Monster Hunter Rise

9 marzo 2021 h15 - Nuovo gameplay di Monster Hunter Rise, tutorial di caccia e Q&A col director

11 marzo 2021 - Live stream della community

Il focus sarà, ovviamente, su Monster Hunter Rise. Il nuovo capitolo della serie, infatti, arriverà tra poco più di un mese (il 26 marzo 2021 per la precisione) su Nintendo Switch. Per questo motivo Capcom mostrerà, con tutta probabilità, diversi video di gameplay del gioco, oltre che quasi tutti i dettagli che dobbiamo ancora scoprire in vista dell'uscita.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, invece, uscirà questa estate e quindi è molto probabile che Capcom mostrerà con maggiore puntualità le novità di questo gioco solo più avanti. Durante queste dirette non mancheranno anche eventi dedicati a tutta la community di cacciatori di mostri, appuntamenti speciali e approfondimenti.

L'11 marzo, infatti, il director Yasunori Ichinose risponderà a tutte le domande fatte dai fan in questi giorni.

Magari Capcom annuncerà una nuova demo di Monster Hunter Rise, dopo che quella di gennaio è stata tolta dopo qualche giorno, come previsto.