Assassin's Creed Valhalla PS5: problemi con upgrade da PS4 e salvataggi, Ubisoft al lavoro

Assassin's Creed Valhalla su PS5 palesa alcuni problemi per vari utenti, come l'impossibilità di effettuare l'upgrade dalla versione PS4 e la corruzione di salvataggi, questioni su cui Ubisoft sta lavorando per proporre delle soluzioni al più presto.

In assenza di un sistema tipo Smart Delivery, PS5 offre la possibilità di scaricare sia la versione PS4 che PS5 dei giochi cross-gen che propongono l'upgrade gratis da una versione all'altra, dunque spesso non è ben chiaro quale versione si stia scaricando o utilizzando. A parte questa difficoltà, sembra che alcuni utenti siano proprio impossibilitati a scaricare la versione PS5 pur avendo regolarmente acquistato quella PS4.

In alcuni casi, gli utenti inseriscono il disco della versione PS4 all'interno di PS5 e, invece di poter effettuare regolarmente il download della versione next gen, si ritrovano davanti alla richiesta di pagare il prezzo pieno per l'edizione PS5.

Si tratta dunque di un bug o un qualche problema che Ubisoft deve risolvere e su cui ha riferito di stare indagando, in attesa dello sviluppo di una patch risolutiva.

Allo stesso modo, anche i salvataggi sembrano presentare dei problemi per Assassin's Creed Valhalla su PS5: in certi casi questi risultano corrotti, motivo per il quale il team sta lavorando a una patch che dovrebbe risolvere il problema.