ASUS lancia la serie NUC 14 Pro con processori Intel Core Ultra 9: PC piccoli e potenti

Piccoli e potenti

Il nuovo ASUS NUC 14 Pro

Come abbiamo accennato in apertura, i nuovi NUC dell'azienda taiwanese si presentano con diverse configurazioni. Il compito di aprire le danze spetta all'ASUS NUC 14 Pro con processore Intel Core 3 100U, una CPU da 6 core e 8 thread con un TDP di appena 15 watt e un prezzo di 394 dollari.

I vari modelli presto disponibili prevedono processori Intel Core Ultra 5 e Ultra 7 con TDP base di 28 W e fino a 40 W di picco, grafica Intel, RAM DDR5 da 5600 MHz e memoria SSD NVMe con supporto a PCIe 4.0.

Per salire di categoria occorre rivolgersi alle versioni ASUS NUC 14 Pro+ con processori Intel Core Ultra 5, Ultra 7 e il più performante Intel Core Ultra 9 185H con TDP da 65 W, in configurazione 16 core e 22 threads I modelli "plus" partono da 869 dollari e al momento i prezzi per le versioni di punta non sono noti.

Purtroppo il sito ufficiale di ASUSnon elenca le specifiche complete e non è possibile capire i dettagli di tutte le configurazioni che saranno lanciate e l'eventuale disponibilità per il mercato italiano. In ogni caso, la presenza degli ultimi processori "Meteor Lake" su una configurazione NUC è un'ottima notizia e non mancheremo di aggiornarvi su tutte le novità in arrivo.