Il processore AMD Ryzen 9 7900X3D è ora in forte sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Processore AMD Ryzen 9 7900X3D . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 10%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 510.02€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da TECH DEALZ (SN RECORDED).

Processore AMD Ryzen 9 7900X3D

Il Processore AMD Ryzen 9 7900X3D con Tecnologia 3D V-Cache dispone di 12 Core e 24 Thread. Si basa sull'architettura Zen 4 e ha 140 MB di Cache e un TDP di 120 W.

Per quanto riguarda il Boost di Frequenza, questo modello arriva fino a 5.6 GHz, con una frequenza base di 4.4 GHz. Le recensioni dei clienti sono molto positive, con un 4.7/5 come voto complessivo e un ottimo responso in termini di rapporto qualità prezzo, livello di rumore ed efficienza energetica.